محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة طفل متغيب إلى أهليته عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تبلغ للقسم من أحد المواطنين بعثوره على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات متغيب عن أسرته.
على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة العثور عل أسرته، حيث تم تعميم نشرة بصوره بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمديرية، وقد أسفرت الجهود عن التوصل لوالد الطفل (بائع، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي)، تم استدعائه وتسليمه نجله عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.
وقدم والد الطفل الشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة في إعادته.
كانت هذه تفاصيل خبر عُثر عليه بعين شمس.. مباحث القاهرة تنجح في إعادة طفل مُتغيب لأسرته بالوايلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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