ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مخزن بدون ترخيص لتصنيع الأحبار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين "أخصائي برمجيات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وحاصل على بكالوريوس، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر"، لقيامهما بإدارة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم كمخزن "بدون ترخيص" لتصنيع الأحبار ومستلزمات الطباعة مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر.

وعُثر بداخل المخزن على 12 ماكينة طباعة، و26 ماكينة طباعة "هالكة"، و4 براميل بلاستيك تحوي مواد تستخدم في تخفيف أحبار الطباعة، و12 بوردة ماكينات طباعة، و12 برميل من الصاج "فارغة"، و700 زجاجة تحوي حبر مخفف "معدة للبيع"، 600 زجاجة فارغة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.