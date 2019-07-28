الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وتضبط 7 متهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة على منطقة السحر والجمال لضبط وملاحقة المخالفين.

وأسفرت الحملات، عن ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "خطف" -مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) ، وذلك حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (1 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما نجحت الحملات في ضبط (عنصر إجرامي-مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته لسلاح ناري وذخائر لحماية تجارته غير المشروعة متخذاً من مدينة العاشر بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرام .. وذلك حال تواجده بمدخل القرية محل إقامته وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، هاتف محمول ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرام، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

Advertisements

وضُبط خلال الحملات عنصرين إجراميين - سبق اتهام أحدهما في قضية سرقة - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) .. قيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وبحوزتهما (40جرام لمخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرام، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

كما تم ضبط (عنصر إجرامي-له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته (2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ، مبلغ مالي ، هاتف محمول )، كما ضُبط عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما (بندقية خرطوش، 4 طلقات لذات العيار – 500 جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.