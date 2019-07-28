مصر | بعد 8 وقائع سرقة.. سقوط أخطر لص مساكن بالقاهرة والجيزة

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وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطلسن26 - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) بإرتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه (8) حوادث بدوائر أقسام "العجوزة – العمرانية - الأزبكية - السيدة زينب - الموسكى - قصر النيل بالقاهرة"، وبإرشاده تم ضبط المسروقات (مبالغ مالية - أجهزة كهربائية ومنزلية - هواتف محمولة - مشغولات ذهبية). تمكن رجال مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب 8 وقائع سرقة مساكن بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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