مصر | بعد 8 وقائع سرقة.. سقوط أخطر لص مساكن بالقاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 8 وقائع سرقة.. سقوط أخطر لص مساكن بالقاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن رجال مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب 8 وقائع سرقة مساكن بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطلسن26 - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) بإرتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطلسن26 - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) بإرتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه (8) حوادث بدوائر أقسام "العجوزة – العمرانية - الأزبكية - السيدة زينب - الموسكى - قصر النيل بالقاهرة"، وبإرشاده تم ضبط المسروقات (مبالغ مالية - أجهزة كهربائية ومنزلية - هواتف محمولة - مشغولات ذهبية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.