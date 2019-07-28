مصر | نيابة الزيتون تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة الزيتون تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزيتون، بإرسال المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، كما أمرت باستكمال تحريات المباحث حول الحريق، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتعود البداية عندما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل الشقة التابعة لدائرة قسم الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الزيتون، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى العمارة السكنية، وتم عملية إخماد الحريق.