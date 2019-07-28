أخبار مصر | "النقل" تعلن مستجدات تشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تعلن مستجدات تشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، انعقاد اجتماع موسع مع نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، بحضور مدير مركز تدريب وردان ومعاون الوزير للسكة الحديد والمترو؛ لبحث مستجدات تشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان والملحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأضافت الوزارة أنه تم استعراض الإجراءات التي قامت بها هيئة السكك الحديدية بعد صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٢٣٤٠ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣ والخاص بالموافقة على إنشاء المعهد والتي ستكون مدة الدراسة به سنتان دراسيتان على أن يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص وتعتمد من وزارة التعليم العالي وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

ثم استعراض ما تم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بتجهيز وإعداد الفصول والقاعات الدراسية واماكن الإعاشة الخاصة بالدفعة الاولي من طلاب المعهد والإحتفاظ بمركز تدريب وردان للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بجانب المعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية.

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كما استعرض الإجراءات التنسيقية مع وزارة التعليم العالي والخاصة بالأعداد التي سيتم قبولها هذا العام وفقاً لاحتياجات السكك الحديدية.

وأكد نائب الموارد البشرية بالهيئة، أنه تم الانتهاء من تصميم موقع الإكتروني وسيتم إدراجه ضمن دليل مواقع الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، بحيث يوفر كافة المعلومات اللازمة للراغبين في التقدم للمعهد وكذلك الانتهاء من تصميم المناهج الدراسية وتحديد الاختبارات الخاصه بالقبول بالمعهد.

وتابع أنه جارٍ التنسيق مع وزارة التعليم العالي لصدور قرار وزاري ببدء تشغيل المعهد ضمن اعمال مكتب التنسيق.

جدير بالذكر، أن هناك عدد من الاختبارات التي سيتم الإعلان عنها والتي يجب على الطالب أن يجتازها للإلتحاق بالمعهد بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.