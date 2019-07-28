شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «الإسكان» بشأن عقارين بحي الدقي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر وزير الإسكان والمرافق، المهندس عاصم الجزار، إضافة عقارين بحي الدقي لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري لمحافظة الجيزة. وللاطلاع على نص القرار:

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