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وصول الفوج الرابع من حجاج غزة إلى القاهرة عن طريق معبر رفح

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خالد محمد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الرابع من حجاج غزة إلى القاهرة عن طريق معبر رفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الفوج الرابع من حجاج قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء.

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أكد مصدر مسؤول أن الفوج يضم 530 حاجا وحاجة، وجرى توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

أضاف المصدر أنه سيتم إعادة فتح المعبر في كلا الاتجاهين، الاثنين، لعبور المسافرين الفلسطينيين من الجانبين وإدخال المساعدات إلى القطاع.

يذكر أن السلطات المصرية فتحت المعبر في اتجاه واحد، الخميس ولمدة ٤ أيام متتالية، لعبور الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة على عدة أفواج.

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