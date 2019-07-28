شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بمدينة القاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدينة، حيث تم تنفيذ حملة بقيادة إدارة أمن التجمع الخامس، وبالتنسيق مع رئيس حي اللوتس، لرصد ومتابعة المخالفات بالحي، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال الشدة الخشبية لغرف سطح مخالف بالقطعة رقم 55/2 بحي اللوتس، وتم إخلاء القطعة من العمال والتحفظ على المعدات بجهاز المدينة، كما تم إيقاف أعمالٍ لغرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 35 بالمنطقة(ب) جنوب الأكاديمية، والتحفظ على المعدات.

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إزالة التعديات وضبط المخالفات بمدينة القاهرة الجديدة

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إزالة التعديات وشون الأسمنت بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس، وذلك في حضور نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، مشيراً إلى أن إدارة أمن جهاز المدينة «قوة التدخل السريع» قامت بالمرور على عدد من الطرق والمحاور بالمدينة، وتم ضبط عدد من الخلاطات التي تعمل بدون تراخيص والتحفظ عليها بالجهاز، كما أنه جار المتابعة والرصد لضبط المحاور والطرق الأخرى.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم شن حملة بالتنسيق مع إدارة الأمن بجهاز المدينة، لرصد ومتابعة المخالفات ورفع الاشغالات، وإيقاف ظاهرة العمال النباشين في صناديق القمامة مما يجعل مظهر المدينة غير لائق، مشيراً إلى أنه تم شن حملة بمنطقة خدمات التجمع الخامس خلف سعودي لضبط مركبات«التروسيكل» والقضاء على ظاهرة النباشين وملاحقتهم، وتم التحفظ على عدد من مركبات«التروسيكل» بجهاز المدينة، وستتم المتابعة بشكل دوري لرصد باقي المخالفات.

إزالة التعديات وضبط المخالفات بمدينة القاهرة الجديدة

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك تأكيداً لحرص الدولة في القضاء على جميع مظاهر العشوائية، مؤكداً استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة، تنفيذاً للقانون ولردع المخالفين، وللعمل على ظهور المدن الجديدة بالمظهر الحضاري اللائق بها.