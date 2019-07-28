شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 7 خطوط أتوبيس لربط 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المواقع المخصصة لتنفيذ مشروع الأتوبيس فائق الجودة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على سير الأعمال بتلك المواقع، مشيراً خلال تفقده إلى أن المشروع يعد من أحد مشروعات «استدامة النقل الجماعي في مصر» والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وقال رئيس الجهاز: يهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس نقل جماعي بخدمات مميزة للربط المباشر لمناطق (6 أكتوبر- الشيخ زايد- طريق الواحات – مدينة الإنتاج الإعلامي) بمترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، كما أن المشروع يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وكذا الحد من تلوث الهواء وخفض الكثافات المرورية، وتوفير الطاقة غير المتجددة ( المواد البترولية )، وذلك بتشجيع مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام ألأتوبيسات ذات الجودة الفائقة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم إنشاء 7 خطوط سير جديدة لمشروع الأتوبيس فائق الجودة لـ40 أتوبيسا، تشمل خطاً مباشراً بدون توقف من «مدينة 6 أكتوبر إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وخطين داخليين بالمدينة لخدمة السكان وللربط مع الخط المباشر، بالإضافة إلى خطين مباشرين من مدينة الشيخ زايد ومدينة الإنتاج الإعلامي إلى محطة مترو جامعة القاهرة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم توفير 3 قطع أراض للمشروع بملحقاتها من منشآت وأعمال تنسيق موقع، وأسوار لخدمة المشروع، وتشمل الجراچ، ويقع بالفاصل السكنى الصناعي بجوار ميدان ليلة القدر، وتم الانتهاء من جميع المباني الإدارية والتشطيبات، كما تم الإنتهاء من أعمال توصيلات مياه الشرب والصرف والكهرباء، وكذا تنفيذ طبقة الاسفلت السطحية، ونقطة التوقف بمنطقة دريم لاند، والتي تقع على طريق الواحات أمام مدخل مشروع دريم لاند بمساحة 30م2، وكذا محطة التوقف النهائية.