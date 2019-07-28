شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصميم المناهج الدراسية واختبارات القبول بمعهد السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وزارة التقل مع نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية آخر الاجراءات الخاصة بتشغيل المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان والملحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واستعرض الاجتماع الاجراءات التى قامت بها هيئة السكك الحديدية بعد صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2340 بتاريخ 3 يوليو 2019 والخاص بالموافقة على إنشاء المعهد والتى ستكون مدة الدراسة به سنتان دراسيتان على أن يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فى التخصص وتعتمد من وزارة التعليم العالى وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

Advertisements

كما تم استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها والانتهاء منها والخاصة بتجهيز وإعداد الفصول والقاعات الدراسية واماكن الإعاشة الخاصة بالدفعة الاولى من طلاب المعهد والإحتفاظ بمركز تدريب وردان للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بجانب المعهد الفنى الفوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، كما استعرض الإجراءات التنسيقية مع وزارة التعليم العالى والخاصة بالأعداد التى سيتم قبولها هذا العام وفقاً لاحتياجات السكك الحديدية.

وأكد نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية بالهيئة أنه تم الانتهاء من تصميم موقع الكترونى وسيتم إدراجة ضمن دليل مواقع الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى بحيث يوفر كافة المعلومات اللازمة للراغبين فى التقدم للمعهد وكذلك الانتهاء من تصميم المناهج الدراسية وتحديد الاختبارات الخاصة بالقبول بالمعهد، وأنه جارى التنسيق مع وزارة التعليم العالى لصدور قرار وزارى يبدأ تشغيل المعهد ضمن اعمال مكتب التنسيق.

جدير بالذكر أن هناك عدد من الاختبارات التى سيتم الإعلان عنها والتى يجب على الطالب أن يجتازها للإلتحاق بالمعهد بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال.