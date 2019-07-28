شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات مكثفة على شوادر وأماكن بيع الأضاحى وخط ساخن لتلقى الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، والوزرات المعنية عمل حملات مكثفة على أماكن بيع الاضاحى للتأكد من سلامتها قبل البيع .

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثوة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن هناك توجيهات من قبل وزارة الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، لجميع مديريات الطب البيطرى وقطاع الثروة الحيوانية، بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافى.

فيما أكدت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة تستقبل الشكاوى والاستفسارات فى هذا الصدد على الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561 أو على 33372198 - 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وأنها أصدرت تعليماتها لكلا الجهتين المعنيتين، برفع حالة الطوارىء ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى.

وأرسل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كتاب لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع فور حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينه، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الإستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك .