شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشن حملات تفتيش على المنشآت الصناعية وتنظم ورش عمل فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية حملات تفتيش مكثفة على عدد من المنشآت الصناعية والخدمية بالإسكندرية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية لقانون البيئة حيث تم التفتيش على عدد من الفنادق والمنشآت الصناعية بالمحافظة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وفي إطار الحملة، قام مندوبو الفرع بإجراء القياسات البيئية لعدد من الشركات للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة كما تابعوا منظومة الفحم بمينائى الإسكندرية والدخيلة للتأكد من كافة الإجراءات.

من جهة أخرى، نظمت لجنة المرأة بفرع الإسكندرية ندوة للتوعية وورشة عمل حول زراعة الأسطح بمؤسسة دار الحنان تضمنت شرح لكيفية استغلال المساحات الممكنة فوق الأسطح في الزراعة بهدف تقليل التلوث وتنقية الهواء بالإضافة إلى كيفية إنتاج غذاء صحى كما تطرقت الندوة إلى فرص العمل التي سيقوم المشروع بتوفيرها خلال الفترة المقبلة.