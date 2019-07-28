مصر | اليوم.. محاكمة 8 متهمين "استولوا على مليوني جنيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة 8 متهمين "استولوا على مليوني جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على مليوني 214 ألفا و11 جنيها بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.

وكانت المحكمة قررت تأجيل المحاكمة في الجلسة السابقة لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواعى أمنية.

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وتعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وكشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك، ووجهت له النيابة تهم قيامه تسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.