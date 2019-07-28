شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 28 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة الدول العربية المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تحت عنوان «أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والأطفال»، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

تبدأ محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وشريكتها في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال، قيمتها 500 ألف جنيه.

ينظم المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة بعنوان «النهوض وتطوير الصناعات القائمة على نخيل البلح» تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.

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تعقد لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة بالاتفاق النووي مع إيران اجتماعًا طارئًا في العاصمة النمساوية، بحضور وفود من إيران ودول مجموعة (4+1) ومندوب الاتحاد الأوروبي.

يعقد فريق قيادة الحوار الوطني بالجزائر أول اجتماع له عقب تشكيله بهدف إتمام الحوار الوطني، لتحقيق أكبر توافق ممكن حول شروط وكيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية حفل تدشين مشروع «ذاكرة الكاريكاتير»، وتوقيع كتاب «صاروخان.. البدايات المجهولة».

تنطلق بطولة العالم للسباحة بالزعانف في نسختها السادسة عشرة، بمشاركة 28 دولة.

تقام مباراة كرة القدم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في ختام بطولة الدوري