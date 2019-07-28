شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. "التموين" تواصل العمل بالأوكازيون الصيفى فى المحلات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الثالث العمل بالأوكازيون الصيفى، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكدت الوزارة، أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وكانت الوزارة ، قد وجهت مديريات التموين بتذليل أى عقبات أمام المحلات التجارية من أجل المشاركة الاوكازيون حرصا على طرح سلع بأسعار أقل مما كانت عليه قبل الأوكازيون ، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من أجل التأكد من حقيقة العروض وضبط أى محاولات لعروض وهمية ، ويتم تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك " 19588" فى حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

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