شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: عرض تجارب مزارعين من دول العالم فى استخدام الرى الحديث بأسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه سيتم عرض تجارب مزارعين فى استخدام طرق الرى الحديث من دول مختلفة، فى أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تجارب المزارعين فى مصر التى يتم تقييمها حالياً من خلال اللجنة المسئولة عن المسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه حافظ عليها.. تلاقيها.

وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه سيتم التعرف خلال المؤتمر على كيفية تمكن اسبانيا من مواجهة الجفاف وندرة المياه، و مشاركة المستخدمين فى مواجهة الندرة، بالإضافة إلى التعرف على خبرات المزارعين هناك فى التحول من الرى بالغمر للرى الحديث، و اعتماد القطاع المنزلي في مناطق كتيره علي التحلية، بالإضافة لبرامج مراقبة نوعية المياه بدقة كبيرة، و وضع خطط إدارة الجفاف ومتابعتها بشكل شهرى لتقليل الآثار السلبية للجفاف.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة الثانى للمياه مقرر أن يعقد فى الفترة من 20 -24 أكتوبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبعنوان "الاستجابة لنُدرة المياه" ويتضمن خمسة محاور فرعية تغطى مجموعة واسعة من قضايا ندرة المياه وأهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 مشارك، و70 خبيراً دولياً من جنسيات مختلفة من خلال 50 جلسة تقنية بالتعاون مع أكثر من 50 منظمة وطنية وإقليمية ودولية.