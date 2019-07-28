مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (د ب أ) :

قتل شخص واحد وأصيب 11 شخصا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية .

وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي.

وذكرت موقع "نيويورك ديلي نيوز" الإخباري الأمريكي أن مصدرا بالشرطة قال إن شخصا قتل في مكان الحادث.

وقالت مصادر أخرى إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.