"حمام مائي لكل المفترسات".. كيف تستعد حدائق الحيوان لاستقبال عيد الأضحى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها لاسقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز حدائق الحيوان بكافة المحافظات.

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة خدمات الطب البيطرى بوزارة الزراعة، إنه تم إيقاف الراحات والإجازات والعاملين بحديقة الحيوان، مشيرًا إلى عمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة.

وقال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن إدارة الحديقة تجهز عرض بانورما للولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية ومنها: "عبلنج سوداني، كبش أروى، كنغر أحمر، لاما أهلية، فقس ببغاء زنجباري، ترسا، فقس أناكوندا، ثعبان دساس، أبو حراب سودانى، ماعز جبلى، قاضى الجبل".

وأشار إلى أن الأطفال تمتع برؤية الحيوانات الصغيرة فضلاً عن عمل عرض تجريبي لسباع البحر.

Advertisements

وأكد أن الاستعدات الخاصة تبدأ من أعمال الحديقة بعد صلاة العيد مباشرة وقبل شروق أشعة الشمس فى العمل بالحديقة قبل دخول الزائرين من رش المسطحات الخضراء والطرق بالمياه.

وأضاف أنه سيتم عمل حمام مائي لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزى والقردة بالإضافة إلى عمل مجارى مائية للترطيب على الحيوانات مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد على تشغيل قطارين ترفيهيين لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة، وكتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التكاثر وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية.

ولفت إلى زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب وزيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير ، وتواجد شركة أمن جديدة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة وأثناء تواجد الزائرين، بالإضافة إلى وجود سيارتي مطافئ خاصة بالحديقة لمواجهة أي طارئ.

وأشار إلى تجهيز دورات المياه لاستقبال الزوار وتوفير مياه الشرب النقية، فضلاً عن تدريب العاملين على خطة الطوارئ في الأزمات وإخلاء الحديقة.​