محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)
تعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، خلال مؤتمر صحفى.
وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الأحد الماضي، بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية، وأغلقت أبوابها يوم الجمعة.
اقرأ أيضًا..
قبل ساعات من النتيجة| مؤشرات شبه نهائية لتنسيق المرحلة الأولى: 98.5% للطب
التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق ٢٠١٩
كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.