شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس غلق باب التقدم فى مسابقة أفضل بحث تطبيقي لـ"أسبوع القاهرة للمياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري أنه سيتم غلق باب التقديم فى المسابقة التى تم اطلاقها لاختيار أفضل بحث تطبيقي لطلاب الماجستير، الدكتوراه والباحثين الآخرين للأبحاث ذات الصلة بموضوعات أسبوع القاهرة للمياه 2019، وذلك الخميس القادم.

وأضافت سيد فى تصريح خاص ل الخليج 365 أن الدعوة لا تقتصر على كلية الهندسة ولكن لكليات العلوم و الزراعة أيضًا، مشيرة الى أنت كان قد تن فتح باب التقديم وغلقه ابريل الماضى، وتم اعادة فتحه مرة أخرى

وكانت اللجنة التنظيمية لاسبوع القاهرة للمياه عن توفير 5 منح للصحفيين للمشاركة فى نسخته الثانية فى الفترة من 20 الى 24 أكتوبر القادم، بهدف بناء القدرات فى القضايا المتعلقة بالمياه، بين الصحفيين الناشطين فى البلدان النامية، مما يزيد من الوعى لدى جمهور كبير من المستمعين والمشاهدين، على المدى الطويل، بما يساهم فى ارتفاع مستوى المعرفة بقضايا المياه بين صحفيى البلدان النامية، وبما ينعكس فى التأثير على صانعى القرار والسياسات فى قضايا المياه والتنمية.