مصر | محاكمة 5 متهمين في رشوة "ميناء القاهرة" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمة 5 متهمين في رشوة "ميناء القاهرة" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرةالجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين ، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لقيام احد المتهمين تجار البضائع بإجراءات التصالح مع الجمارك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي .

وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، عن أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 الف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.