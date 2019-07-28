شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حجاج بريطانيين يصلون الغردقة بدراجاتهم فى طريقهم لأداء فريضة الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فيما يشبه المحاكاة لقوافل الحج القديمة التى كانت تعبر الصحارى على ظهور الجمال ثم تستقل السفن فى البحر الأحمر وصل ٨ حجاج مسلمين من لندن إلى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بدراجاتهم ضمن رحلتهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج هذا العام وسط جو من الأمن والأمان دون أى اعتبارات للتحذيرات البريطانية من السفر إلى مصر.

واستقبلت مدينة الغردقة ٨ حجاج على الدراجات الهوائية فى رحلة تستغرق 60 يوما لجمع 500 ألف جنيه إسترلينى لتمويل مشروعات خيرية لخدمة الفقراء فى 5 دول إسلامية لتمويل مشاريع بناء مدارس ومساجد وحفر آبار مياه فى خمس قرى فى باكستان وسريلانكا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

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ومن المقرر أن يستقل المشاركون فى الرحلة إحدى العبارات البحرية إلى ميناء ضبا السعودى، حيث تم تقديم كافة التسهيلات لهم للسفر.

رحلة الدراجين الهواة عبرت 17 دولة فى 3 قارات، حيث يقطع المشاركون فيها مسافة 4 آلاف ميل من لندن إلى المدينة المنورة ثم يتجهون إلى مكة لأداء مناسك الحج.

الدراجون الثمانية مقيمون فى بريطانيا وترجع أصول ٧ منهم إلى باكستان وواحد إلى سريلانكا.

كان قائد الفريق طاهر حسن أختر (45 عاما)، وهو الوحيد فى المجموعة، قام برحلة مماثلة فى 2017، وقال «واجهنا تحديات عديدة على مستويات مختلفة، فى سويسرا كنا نصعد جبال الألب على ارتفاع نحو ثلاثة آلاف متر فوق مستوى البحر».