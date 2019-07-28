شكرا لقرائتكم خبر عن «خليها تصدي» تتوقع اختفاء السيارات الصينية في مصر قريبًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شتا، المتحدث باسم حملة «خليها تصدي»، إن أسعار السيارات انخفضت مع بدء النشاط من 50 لـ150 ألف جنيه، أي ما يعادل 30% من سعر البعض منها.

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وأضاف «شتا»، خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» بفضائية «MBC مصر»، السبت، أن شركة «إم جي» الصينية خفضت أسعار سياراتها 70 ألف جنيه، نتيجة المقاطعة المتعلقة بالحملة، إلى جانب انخفاض قيمة الدولار، وإحجام التوكيلات عن استيراد دفعات جديدة.

وتوقع «شتا» أن وجود منافسة أوروبية في السوق خلال الفترة المقبلة، في مواجهة الشركات الصينية المنتشرة في الفترة الأخيرة بسبب سعرها، متوقعًا اختفائها عن السوق المصرية مستقبلًا.