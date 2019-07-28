الارشيف / أخبار مصر

محافظ كفر الشيخ يحيل 72 طبيبًا وموظفًا بمستشفي بلطيم المركزي للتحقيق

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل 72 طبيبًا وموظفًا بمستشفي بلطيم المركزي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 72 طبيبًا وموظفًا بمستشفي بلطيم المركزي للتحقيق، لانصرافهم عن العمل بدون سند أو إذن قانوني.

وتضمن المحالين للتحقيق 45 موظفًا و27 طبيبًا منهم صيادلة، وأطباء علاج طبيعي وأطباء أسنان، جميعهم تركوا السجل دون تسجيل حتي وقت المرور، وتقاعس مسؤول السجل عن أداء مهامه، كما تبين توقيع بعض العاملين بالانصراف قبل موعده المحدد.

فيما شدد محافظ كفرالشيخ على تكثيف رقابة المستشفيات العامة والمركزية بالمدن والوحدات الصحية بالقرى، وتوفير المستلزمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مؤكدًا على محاسبة المقصرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يحيل 72 طبيبًا وموظفًا بمستشفي بلطيم المركزي للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا