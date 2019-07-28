شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل 72 طبيبًا وموظفًا بمستشفي بلطيم المركزي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 72 طبيبًا وموظفًا بمستشفي بلطيم المركزي للتحقيق، لانصرافهم عن العمل بدون سند أو إذن قانوني.

وتضمن المحالين للتحقيق 45 موظفًا و27 طبيبًا منهم صيادلة، وأطباء علاج طبيعي وأطباء أسنان، جميعهم تركوا السجل دون تسجيل حتي وقت المرور، وتقاعس مسؤول السجل عن أداء مهامه، كما تبين توقيع بعض العاملين بالانصراف قبل موعده المحدد.

فيما شدد محافظ كفرالشيخ على تكثيف رقابة المستشفيات العامة والمركزية بالمدن والوحدات الصحية بالقرى، وتوفير المستلزمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مؤكدًا على محاسبة المقصرين.