شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم استعدادًا للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، تكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالفين ، خاصة مع اقترب عيد الأضحى المبارك، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والرقابة المشددة للحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم وتأكيدا على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى استعدادا لعيد الأضحى ، بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، إن أطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم يقومون بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة .