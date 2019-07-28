شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. تعرف على شروط القبول بشُعب وأقسام "تربية حلوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية والتي تقبل طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد والشروط.

أولا: التعليم العام

أ. شعب اللغات (طلاب العلمي والأدبي)

1-اللغة العربية عام: تقبل هذه الشعبة طلاب الثانوية العامة العلمي والأدبي من خريجي مدارس الثانوية العامة لغات والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة اللغة العربية بنسبة 90٪ ويتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب ووفقا للاعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

2- اللغة الإنجليزية عام: تقبل هذه الشعبة طلاب الثانوية قسمي العلمي والأدبي خريجي مدارس الثانوية لغات والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة اللغة الانجليزية بنسبة 90٪ كلغة أولى ويتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب ووفقا للاعداد المطلوبة بالشعب.

3_ اللغة الألمانية: تقبل هذه الشعبة طلاب الثانوية قسمي العلمي والأدبي خريجي مدارس الثانوية العامة لغات والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة اللغة الألمانية بنسبة 90٪ ويتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب ووفقا للاعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

4-اللغة الفرنسية: تقبل هذه الشعبة طلاب الثانوية قسمي العلمي والأدبي خريجي مدارس الثانوية العامة لغات والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة اللغة الفرنسية بنسبة 90 ٪ ويتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب ووفقا للاعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

ب-الشعب الأدبية لطلاب العلمي والأدبي

1-التاريخ: تقبل هذه الشعبة طلاب القسم الأدبي نظام حديث وكذلك القسم العلمي نظام قديم بشرط درجة مادة التاريخ من خريجي مدارس الثانوية العامة لغات والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة التاريخ بنسبة 90 ٪ ويتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب ووفقا للاعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

الجغرافيا :

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم الأدبى حديث / قديم من خريجى مدارس الثانوية لغات / والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومى المرشحين للكلية على أن يكون الطالب قد درس مادة الجغرافيا كمادة أساسي

ج – شعب ( التربية الخاصة – تكنولوجيا التعليم – رياض الأطفال )

1- التربية الخاصة :

تقبل هذه الشعبة طلاب العلمى والأدبى من خريجى مدارس الثانوية لغات / والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومى وتقسم الى شعبة التربية الخاصة باللغة الإنجليزية ووفقا للأعداد المطلوبة وكذلك يتم قبول الطلاب بشعبة التربية الخاصة باللغة الإنجليزية من الذين تم ترشيحهم بشعبة التربية الخاصة باللغة العربية على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة اللغة الإنجليزية .

2- تكنولوجيا التعليم :

تقبل طلاب قسمى العلمى والأدبى من خريجى مدارس الثانوية اللغات / والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومى المرشحين للكلية ووفقا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة .

3- رياض الأطفال :

تقبل الطلاب المرشحين مباشرة من مكتب التنسيق .

د – الشعب العلمية :

1- الطبيعة عربى :

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم العلمى (رياضة- علوم ) من خريجى الثانوية العامة الحكومية واللغات الخاصة والتجريبية على أن يكون الطالب قد درس مادة الفيزياء ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الفيزياء ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلى (مجموع بطاقة الترشيح) ووفقاً للأعداد المطلوبة .

2- الطبيعة إنجليزى:

تقبل هذه الشعبة طلاب الذين تم قبولهم فى شعبة الطبيعة عربى على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة الإنجليزية ووفقاً للأعداد المطلوبة (هذه الشعبة بمصروفات) ، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالب .

3- الكيمياء عربى :

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم العلمى (رياضة- علوم ) من خريجى الثانوية العامة الحكومية واللغات الخاصة والتجريبية على أن يكون الطالب قد درس مادة الكيمياء ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الكيمياء ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلى (مجموع بطاقة الترشيح) ووفقاً للأعداد المطلوبة .

4- الكيمياء إنجليزى:

تقبل هذه الشعبة طلاب الذين تم قبولهم فى شعبة الكيمياء عربى على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة الإنجليزية ووفقاً للأعداد المطلوبة (هذه الشعبة بمصروفات) ، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا .

5- رياضيات عربى:

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تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين مباشرة من مكتب التنسيق لشعبة الرياضيات.

6- رياضيات إنجليزى :

تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين لشعبة الرياضيات عام عربى على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة الإنجليزية ووفقاً للأعداد المطلوبة (هذه الشعبة بمصروفات) ، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالب.

7- بيولوجى /جيولوجى:

تقبل هذه الشعبة طلاب العلمى علوم حديث/قديم من خريجى الثانوية العامة الحكومية واللغات الخاصة والتجريبية على أن يكون الطالب قد درس مادة الأحياء أو جيولوجى ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الأحياء أو جيولوجى ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً ووفقاً للأعداد المطلوبة .

8- جيولوجى / بيولوجى:

تقبل هذه الشعبة طلاب العلمى علوم حديث/قديم من خريجى الثانوية العامة الحكومية واللغات الخاصة والتجريبية على أن يكون الطالب قد درس مادة الأحياء أو الجيولوجيا ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الأحياء أو جيولوجيا ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً ووفقاً للأعداد المطلوبة .

ثانياً : شعب التعليم الأساسى :

1- اللغة العربية أساسى :

تقبل هذه الشعبة طلاب قسمى العلمى والأدبى خريجى الثانوية العامة الحكومية واللغات الخاصة والتجريبية والمرشحين تعليم أساسى مباشرة من مكتب التنسيق والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسى فى حدود نسبة 5% من عدد المرشحين على أن يكون الحد الأدنى 90% لدرجة اللغة العربية ، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلى (مجموع بطاقة الترشيح) الحاصل عليه الطالب ووفقاً للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

2- اللغة الإنجليزية أساسى :

تقبل هذه الشعبة طلاب قسمى العلمى والأدبى خريجى الثانوية العامة الحكومية واللغات الخاصة والتجريبية والمرشحين تعليم أساسى مباشرة من مكتب التنسيق والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسى فى حدود نسبة 5% من عدد المرشحين على أن يكون الحد الأدنى 90% لدرجة اللغة الإنجليزية ، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلى (مجموع بطاقة الترشيح) الحاصل عليه الطالب ووفقاً للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

3- رياضة أساسى :

تقبل هذه الشعبة خريجى الثانوية العامة قسم العلمى (رياضة) والمرشحين تعليم أساسى على أن يكون الحد الأدنى 90% لدرجة الرياضيات (بحتة/ تطبيقية) وكذلك علمى علوم ثانوية عامة نظام قديم "شرط دراسة رياضة 1" ، أو المحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسى فى حدود نسبة 5% من عدد المرشحين ، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلى (مجموع بطاقة الترشيح) الحاصل عليه الطالب ووفقاً للأعداد المطلوبة.

4- علوم أساسى :

تقبل هذه الشعبة خريجى الثانوية العامة قسم العلمى علوم / رياضة (حديث) ، وكذلك خريجى الثانوية العامة العلمى علوم / رياضة (قديم) ، على أن يكون الحد الأدنى 90% لأحد المواد (الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الجيولوجيا) والمرشحين تعليم أساسى مباشرة من مكتب التنسيق والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسى فى حدود نسبة 5% من عدد المرشحين العلمى (رياضة – علوم ) ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلى (مجموع بطاقة الترشيح) ووفقاً للأعداد المطلوبة .

5- الدراسات الاجتماعية أساسى :

تقبل هذه الشعبة طلاب قسم الأدبى القديم / حديث من خريجى الثانوية العامة والمرشحين تعليم أساسى والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسى فى حدود نسبة 5% من عدد المرشحين والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة الجغرافيا /التاريخ بنسبة 90% .

ثالثا: التعليم الفنى (الصناعى / التجارى) :

1- يتم قبول الطلاب بشعب التعليم الصناعى والحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات ، أو من خريجى الكليات التكنولوجية وما يعادلها ، والمرشحين من مكتب التنسيق مباشرة حيث يشترط للترشيح لشعب التعليم الصناعى حصول الطالب على الدبلومات فى أحد التخصصات التالية (العمارة – الزخرفة- الخشبية- المعدنية- النسيج- الملابس الجاهزة)، أما الطلاب الحاصلين على دبلومات فى تخصصات غير التخصصات السابقة يتم ترشيحهم ووفقاً للتخصص الأقرب والرغبة ووفقاً للمجموع الكلى (مجموع بطاقة الترشيح).

2- يتم قبول الطلاب بشعب التعليم الصناعى الحاصلين على الثانوية العامة علمى (رياضة- علوم ) فى التخصصات التالية (العمارة – الزخرفة- الخشبية- المعدنية- النسيج- الملابس الجاهزة)،وفقاً لرغباتهم ووفقاً للمجموع الكلى (مجموع بطاقة الترشيح) ووفقاً للاعداد المطلوبة.

3- يتم قبول الطلاب بشعب التعليم التجارى والحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات المرشحين للكلية من مكتب التنسيق التجارى.

4- يتم قبول الراغبين فى حدود 10% من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضة / علوم من عدد الطلاب المرشحين للكلية ) ووفقاً للشروط والقواعد المعلنة من قسم التعليم الصناعي.

رابعا :الشهادات العربية وغيرها +الوافدين

1-الشهادات العربية : يتم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من خارج مصر (الشهادات العربية وغيرها)، لشعب الكلية المختلفة حسب نوع التعليم، ووفقا للقواعد المطبقة على طلاب الثانوية العامة المصرية.

2-يتم قبول طلاب العلمي في شعبة الرياضيات عام وفقا للحد الادني للمجموع الكلي المرشح له طلاب الثانوية العامة المصرية لشعبة الرياضيات عام من مكتب التنسيق وان يكون حاصلا على 90٪ في مادة الرياضيات كمادة مرجحة.

3-الطلاب الوافدين: يتم قبول الطلاب الوافدين للكلية حسب نوع التعليم سواء العلمي او الأدبي وفقا لترشحهم من مكتب الوافدين على أن يشعبوا وفقا لرغباتهم.