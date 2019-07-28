شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التربية الدينية الكاثوليكى ينظم مؤتمرًا عن فن القيادة نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد التربية الدينية الكاثوليكي التابع للكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، مؤتمرًا بعنوان فن القيادة ومهارات القائد، وذلك بدير الأقصر للراهبات الكاثوليكات وبإشراف الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر فى الفترة من 31 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل، فتح المعهد الباب أمام الراغبين من طلاب المعهد ومن خارجه لحضور جلسات المؤتمر .
في نفس السياق، يواصل صباح الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك زيارته إلى محافظة المنيا التي تستمر حتى الثلاثاء القادم ، وكان فى استقباله الانبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية، والنيافة الأنبا باسيليوس المنتخب مطرانا لايبارشية سوهاج.
يتفقد البطريرك خلال الزيارة العديد من الرعايا بالمنيا ويقابل العديد من مشرفي الأنشطة الرعوية.
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