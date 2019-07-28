ضمن أفضل 25 فندقا عالميا.. 10 معلومات عن فندق "سوفتيل كتراكت" بأسوان -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

حاز فندق "سوفتيل ليجند أولد كتراكت" بمحافظة أسوان المملوك لشركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية "سوفتيل ليجند" في قائمة أفضل 25 فندقا على مستوى العالم.

جاء ذلك وفقا لاستفتاء مجلة "Travel + Leisure" الأمريكية العالمية، والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم.

وتجري المجلة، هذا المسح سنوياً لاستطلاع آراء القراء في تجارب السفر حول العالم بشأن أفضل الفنادق والمنتجعات والمدن والجزر وسفن الرحلات البحرية وشركات الطيران وغيرها.

ويرصد "الخليج 365" 10 معلومات عن الفندق منها:

1 ـ أنشئ فندق "سوفيتيل ليجند كتراكت" بمدينة أسوان الفندق القديم عام 1899.

2 ـ الفندق تملكه الشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوث"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

3 ـ يصنف الفندق مستوى 5 نجوم.

4 ـ تبلغ مساحة الأرض التي يقع عليها الفندق 38 ألف و615 مترا و57 سم مكعب.

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5 ـ يقع الفندق في قلب النيل، ومصمم على الطراز الكلاسيكي ومبنى على ربوة تطل على إحدى المناظر الخلابة لنهر النيل، محاطا بالحدائق ويطل على بانوراما فريدة لجزيرة إليفانتين وقبر أغاخان.

6 ـ تبلغ الطاقة الإستيعابية للفندق 138 غرفة وجناح فاخر يحتوى على بلكون أو تراس خاص به.

7 ـ يضم الفندق "قاعات مؤتمرات ـ صالونات تطل على النيل ـ بارات ـ تراس ـ مطاعم ـ غذاء بالغرف ـ محلات وبازارات ـ ديسكو ـ حمام سباحة ـ نادي صحي ـ صالة جيم".

8 ـ يقدم الفندق مستوى خدمة متميزة ومواكبة لاحتياجات ورغباتك النزلاء، وتتبع إدارة الفندق لشركة أكور.

9 ـ يعد "سوفتيل أولد كتراكت" الفندق المصري الوحيد الذي جاء في هذه القائمة ضمن أفضل الفنادق عالميا وفقا لهذا الاستفتاء.

10ـ التصنيف يأتي في ضوء ما يتمتع به الفندق من طابع تاريخي وتراثي وموقع متميز ومناظر طبيعية خلابة.

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