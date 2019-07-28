شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة خلال اجتماعها بالصيادلة والتمريض في بورسعيد: لا تهاون في حق المريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، السبت، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، مع رئيسات التمريض بـ٧ مستشفيات تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحي الجديد.

وأشادت الوزيرة بالمجهود الذي تبذله الممرضات، موجهةً بالاهتمام بحسن المظهر، والجديّة في العمل، والحصول على التدريبات على رأس العمل على أعلى مستوى، بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مؤكدة أنه لا تهاون في حق المريض، وضرورة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الكوادر الطبية التي تم تدريبها في إنجلترا، إضافةً إلى الاهتمام باللياقة البدنية لكل أعضاء الفريق الطبي من أطباء وممرضات وصيادلة.

وعقدت وزيرة الصحة اجتماعًا ثانيًا مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدةً أنه لا وجود للصيدلية بشكلها التقليدي في المنظومة الجديدة، وموجهةً بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، وضرورة مراجعة الصيادلة بمستشفيات المنظومة لبروتوكولات العلاج، إضافةً إلى توعية المرضى بطبيعة الأدوية والآثار الجانبية لها.