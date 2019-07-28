شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يكرم متطوعي بطولة كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المتطوعين من شباب مصر واللجان المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية رقم ٣٢ لكرة القدم، التي استضافتها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو على ٦ استادات، وذلك بحضور اللجنة المنظمة للبطولة والمتطوعين، والعديد من الشخصيات العامة والرياضية ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذي حظيت به بطولة كأس الأمم الأفريقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا الى تضافر الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، وأكد أنه لم يدخر أحد جهدًا كي تظهر البطولة في أفضل صورة.

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ووجه «صبحي» الشكر والتقدير لرئيس اللجنة المنظمة وكافة لجان البطولة، وإلى غرفة العمليات المركزية، كما وجه التحية والشكر والتقدير لشباب مصر من المتطوعين المشاركين في الاحتفال، قائلًا: «إن شباب مصر شباب مشرف وعلى قدر المسئولية، نتشرف بوجودكم اليوم، وكان لدينا إصرار علي الالتقاء بكم وتوجيه الشكر لكم والإشادة بمجهودكم الكبير خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا».

وكرم وزير الشباب والرياضة رؤساء اللجان المنظمة ورؤساء الإستادات التي أقيمت عليها البطولة ورؤساء المجموعات، وممثلي الوزارات بغرفة العمليات من ممثلين لوزارات الدفاع والخارجية والطيران المدني والنقل والتنمية المحلية والمالية والاتصالات والصحة والداخلية والسياحة والكهرباء، وهيئة الإسعاف والشركة القابضة لمياه الشرب.

وقال «صبحي»: «لقد بذلتم جهود صادقة حتي تخرج هذه البطولة بهذا الشكل، وإنني أثني كثيرًا على مظهركم المشرف الذي ظهرتم به خلال البطولة، مما أعطي انطباعًا كبيرًا لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم ، بأن مصر تذخر بالعديد من الطاقات الشبابية المشرفة والتي تستطيع تحمل المسئولية».

وفي سياق متصل، أعلن «صبحي» عن تدشين كيان جامع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للمتطوعين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لاستثمار طاقاتهم في البطولات والفعاليات التي ستنظمها مصر، وسيكون لهذا الكيان مجلس تنفيذي يديره.