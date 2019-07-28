شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الزراعية": استلام نحو 60 % من الاحتياجات السمادية الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اجتماعاتها مع شركات إنتاج الأسمدة لمراجعة حصتها الموردة، واستكمال باقى حصتها لتغطية احتياجات موسم الزراعات الصيفية.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ " الخليج 365"، إن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تواصل توريد حصتها المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، موضحا أن هناك لجان فنية ورقابية حول عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

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وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أن اللجنة التنسيقة للأسمدة تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير جميع المقررات المتفق عليها، ومتابعة قواعد صرف المقررات السمادية، وإلزام الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.

وأوضح "الشناوى"، أنه يتم تطبيق منظومة "الباركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه إلى المكان المحدد سواء جمعيات "إصلاح ، ائتمان ،استصلاح" أو مخازن البنك الزراعى ، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة إلى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالباركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.

يذكر أن إجمالى الاحتياجات السمادية الصيفية تبلغ 2.2 مليون طن، وتم استلام ما يقرب من 60 % من الاحتياجات الموردة من قبل الشركات .