شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 442 إمامًا جديدًا على مستوى الجمهورية بمساجد الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الاوقاف تعيين 442 إمامًا وخطيبًا جديدًا من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م (الإعلان التكميلى الخامس -المرحلة الثانية)، وطالبتهم بالحضور إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ومعهم أصول المستندات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 30/ 7 / 2019م ولمدة شهر. وكلفت الوزارة الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق بالإشراف العلمى على مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية، كما سيتم خلال أيام اختيار المشرف الإدارى للمركز، تمهيدا لاختيار نخبة متميزة من العلماء المعنيين بقضايا تجديد الخطاب الدينى لعضوية المركز، ليكون الجهة المنسقة بين الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والإدارة العامة للترجمة والنشر ولجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والإدارة العامة لبحوث الدعوة، والإدارة العامة للإرشاد الدينى بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك فى كل ما يتصل بمجال التأليف والترجمة والنشر، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاهتمام بالبحوث والدراسات الدينية وقضايا التجديد.

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