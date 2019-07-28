شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 28-7-2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة الى أقل بقليل، ويسود طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع ساعات العصر وتكون مثيرة للغبار شرق المملكة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً:يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجهٍ عام يميل للبرودة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في شمال المملكة بعد منتصف الليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، الأجواء ستكون صيفية عادية حارة نسبياً ظهراً ولطيفة صباحاً ومساءاًُ ومنعشة في ساعات الليل المتأخر والفجر الباكر. الرياح غربية الى جنوبية غربية.