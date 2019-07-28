شكرا لقرائتكم خبر عن ضروريات يجب مراعاتها قبل القيام بأداء مناسك الحج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام ويبدأ حجاج بيت الله الحرام بدء مناسك الحج للعام الهجرى 1440،وتيسيرا على الحجاج يقدم الخليج 365 كل ما يخص الحاج من تعريف لما يجب عليه قبل الحج وما ينبغى أن يؤديه خلال المناسك والمحظورات التى قد تبطل حجه أو توجب عليه الكفارة ،وذلك من خلال الاستعانة بكتاب وزارة الأوقاف التيسير فى الحج ،والذى أشرف عليه كبار العلماء .

أمور يجب مراعاتها قبل القيام بأعمال الحج:

1- من أراد الحج فعليه أن يبدأ بالتوبة إلى الله تعالى مما عسى أن يكون قد وقع فيه من الذنوب.

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2-أن يبادر إلى طلب الصفح ممن أساء إليهم .

3-أن يؤدي ما عليه من الديون التى تستحق حالاً في ذمته للعباد.

4-أن يتزود بفقه الحج ؛ لأن المسلم العادى إذا وجب عليه أمر أصبح العلم بأحكامه واجبًا ، بل هو واجب وشرط لصحة العبادة؛ لأن الله لا يحب أن يعبد إلا بما شرعه، وما شرعه يتعين العلم به، وعليه أن يسأل أهل العلم المتخصصين، الذين تتوافر فيهم ملكة الفهم المعاصر للأحكام الشرعية وتطبيق أدلة التشريع على نحو صحيح.