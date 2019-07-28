محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي وحسن مرسي:
قبل يوم من عودتها للظهور الإعلامي منذ أزمتها الصحية الأخيرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد بتصريحات مثيرة عن مرضها، كما دافعت عن نفسها من الاتهامات التي ارتبطت بها من رواد "السويشال ميديا".
بدأت سعيد، بنشر فيديو عبر صفحتها بموقع فيسبوك، شنته فيه هجومًا حادًا على الشامتين في مرضها، كما ردت على ما تردد بشأن "متاجرتها بالمرض".
وقالت سعيد، إنها عانت من مرضها الحالي منذ 3 شهور، ولم تكن السبب في إعلام جمهورها به مؤخرًا.
فيديو| أول ظهور لريهام سعيد منذ مرضها.. وهجوم حاد على "الشامتين"
بالفيديو.. ريهام سعيد باكية: "شيلت مناخيري ووداني بقت جلد"
لاحقًا أجرت سعيد مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "MBC مصر"، أعربت خلالها عن اندهاشها من اهتمام السوشيال ميديا بطبيعة مرضها أكثر من الاهتمام بحالتها الصحية، بجانب توجيه الاتهامات إليها بادعاء المرض.
وتابعت سعيد: "عيب إن الناس تتهمني بإني باعمل شو، ماحدش بيبشَّر على نفسه بالمرض، الناس مالها بيَّا هوا (...)".
"الناس مالها بيَّا؟!".. ريهام سعيد معقبةً على اتهامها بادعاء المرض
كانت هذه تفاصيل خبر بكاء وهجوم وحكاية.. ماذا قالت ريهام سعيد في ظهورها الأول بعد مرضها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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