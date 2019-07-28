غدًا.. تدشين مشروع "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حفل تدشين مشروع "ذاكرة الكاريكاتير"، ويقام على هامشه حفل توقيع كتاب "صاروخان.. البدايات المجهولة".

يقام الحفل بالتعاون مع جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، والجمعية المصرية للكاريكاتير، في تمام السادسة من مساء غد الأحد، بقاعة الندوات بمبنى دار الوثائق القومية بكورنيش النيل.

ومن المقرر أن يشمل العرض مجموعة رسوم كاريكاتيرية نادرة تعرض لأول مرة لمجموعة من رواد فن الكاريكاتير المصري منهم: جوان سِنتيس، علي رفقي، جرومانوس، إيهاب خلوصي، محمد عبدالمنعم رخا، زهدي العدوي، عبدالسميع عبدالله، أحمد طوغان.

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ويُختتم الحفل بتكريم فريق العمل المشارك في كتاب: صاروخان .. البدايات المجهولة، كما سيتم توزيع الكتاب وبعض الهدايا التذكارية بالمجان على الحضور.

ويهدف المشروع إلى جمع وتوثيق كافة الرسوم الكاريكاتورية في الدوريات العربية والأجنبية، وكذلك كتب الكاريكاتير العربية والأجنبية، وما يتعلق بها من مواد صحفية منذ عام 1878، حيث ظهرت مجلة "أبو نظارة زرقا" ليعقوب صنوع، مرورًا بالحقبة الليبرالية المصرية، وتتوقف المرحلة الأولى للمشروع عند إندلاع ثورة 23 يوليو 1952.

وتتلخص أهمية المشروع في جمع الرسمات الكاريكاتيرية المبعثرة في صفحات الصحف والمجلات المصرية بشقيها العربي والأجنبي، والمقدر عددها بأكثر من مليوني رسمه كاريكاتيرية، والحفاظ عليها من الضياع، من خلال توثيقها في شكل ذاكرة إليكترونية مفهرسة من خلال موقع "ذاكرة الكاريكاتير"، ويلي ذلك إتاحة هذا العمل إليكترونيًا لإفادة الطلبة والباحثين والمهتمين بالمجال، حتى ولو كان بمقابل رمزي، وهو ما سيجعلنا نحافظ على هذه الثروة من ناحية، والاستفادة من مردودها المادي لتغطية مصروفاته من ناحية أخرى.