​"الصحفيين" تسلم حجاجها تأشيراتهم.. وإمام بالأوقاف يشرح المناسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

أقامت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، اليوم السبت، ندوة حول مناسك الحج بحضور الشيخ يسري عزام العالم بوزارة الأوقاف وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين، الذي شرح لحجاج بيت الله الحرام من الصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم مناسك الحج وأجاب عن تساؤلاتهم الخاصة بها.

من جانبه رحب "الزناتي" بحجاج بيت الله الحرام من الصحفيين وأسرهم فى بداية اللقاء، موضحًا أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان قام بمجهود كبير للتيسير على الزملاء في الحصول على التأشيرات خاصة بعد الإجراءات والنظام الجديد الذي جرى هذا العام عن الأعوام الماضية.

وقال الزناتي -في بيان اليوم- إن لجنة الحج والعمرة قامت هذا العام بتنظيم برنامج كامل للحج بالتعاون مع وزارة التضامن عبر مستويين للخدمة، بنفس أسعار حجاج التضامن، هذا بالاضافة لحصولها على 60 تأشيرة للزملاء أعضاء النقابة، وأمكن التنازل لها للأب أو الأم.

وعقب الانتهاء من اللقاء، قام الزناتى بتقديم تكريم من النقابة للشيخ يسرى عزام بعدها قاما بتوزيع أوراق السفر والتأشيرات للصحفيين، الذين أشادوا بجهود النقابة لإنهاء الإجراءات.