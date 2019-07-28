أخبار مصر | لظروف طارئة لرئيس المؤتمر.. عزة فتحي تنقذ مؤتمر "رؤية مصر 2030" والوفد السعودي يشيد بإدارتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لظروف طارئة لرئيس المؤتمر.. عزة فتحي تنقذ مؤتمر "رؤية مصر 2030" والوفد السعودي يشيد بإدارتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آنقذت الدكتورة عزة فتحي، آستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، مؤتمر "رؤية مصر 2030"، من الفشل، وتحملها المسؤولية كاملة، بترأسها للمؤتمر، وإدارة جلساته المختلفة، للحفاظ على صورة الوطن، واسم مصر الذي اتخذه القائمون على المؤتمر عنوانا، بعد مغادرة رئيس المؤتمر لظروف طارئة.

ونجحت فتحي، في إدارة المؤتمر، والخروج بصورة تليق باسم مصر، وإدارة الجلسات المختلفة باحترافية شديدة، ومناقشة كافة البحوث المقدمة من المشاركين في المحاور المتخصصة.

وأشادت الوفود المشاركة، وعلى رأسها وفد المملكة العربية الشقيقة، بحكمتها البالغة ورؤيتها في إدارة الجلسات، والمؤتمر ككل.