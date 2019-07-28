أخبار مصر | الأمين العام للآثار: المرمم المصري فخر لبلاده عالميًا وإنجازته مبهرة في آخر عامين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام للآثار: المرمم المصري فخر لبلاده عالميًا وإنجازته مبهرة في آخر عامين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن دور المرمم المصري والترميم بيد المصريين شهد طفرة وقفزة هائلة في آخر عامين وسيكون ترميم مركب خوفو الثانية تتويجًا لهذه الجهود.

وأضاف وزيري، خلال تصريحات له، أن ما فعله المرممون في الأونة الأخيرة على مستوي الجمهورية فخر للمصريين على المستويين المحلي والعالمي، حيث أنه لأول مرة يتم ترميم مسلات وإعادة تركيبها في العصر الحديث بأيادي مصرية خالصة وتماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني.

وأشار إلى المرممين في الوزارة بكلمة الزملاء وقال إنزالعمل يتم من خلال منظومة متكاملة فالأثري دون المرمم لا يستطيع تأدية عمله على الوجه الأكمل، المرمم دون الأثري لا يستطيع إتقان ما يفعل، فكلاهما منظومة تكمل بعضها البعض.