أخبار مصر | ضاحي يدعو اتحاد البناء والتشييد إلى وضع صيغة متوازنة للعقود تستند على "الفيديك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضاحي يدعو اتحاد البناء والتشييد إلى وضع صيغة متوازنة للعقود تستند على "الفيديك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، على أهمية عقود الفيديك لما تحققه من توازن بين المالك وشركات المقاولات والاستشاريين، مشيرا إلى أن تلك العقود تتيح لشركات المقاولات التوسع في أعمالها في ظل الطفرة الكبرى التي تشهدها مصر حاليا في مجالات متعددة.

ودعا نقيب المهندسين، إتحاد التشييد والبناء إلى توحيد الجهود للوصول إلى صيغة متوازنة للعقود الخاصة بتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات، تكون عقود الفيديك هي القاعدة الأساسية لتلك العقود.

وقال نقيب المهندسين: إن عدد المقاولين المسجلين فى مصر عام 2019 أكثر من 40 ألف عضو عامل وفقا لتقديرات الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، في حين يقدر عدد المكاتب الاستشارية المسجلة بالنقابة 925 مكتبا استشاريا ما بين بيوت الخبرة ومكاتب متعددة وأخرى نوعية.

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في افتتاح الملتقى السنوي للعقود الهندسية، صباح اليوم السبت 27 يوليو 2019.

وأكد المهندس هانى ضاحى: إن الملتقى السنوي للعقود الهندسية يهدف إلى تسليط الضوء على المستجدات التى طرأت على نماذج العقود الهندسية الصادرة عن الفيديك، لا سيما في ظل استمرار تحديث الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين لهذه النماذج من العقود بما يتناسب مع طبيعة الأعمال، مشيرا إلى أن عقود الفيديك تنظم العلاقة بين المالك والاستشاري والمقاول فى عقود التشييد والبناء، وتقوم تلك النماذج من العقود على أن المهندس هو المحور الرئيسى فى تنفيذ العقد.

وتابع: "إيمانا من نقابة المهندسين بالأهمية الكبيرة لتطبيق عقود الفيديك لما تحققه من توازن بين المالك وشركات المقاولات والاستشاريين، شاركنا بهذا المؤتمر، سعيًا منا للتركيز على توضيح طبيعة واستخدام هذا النوع من العقود لوضع مرجعية الفيديك العالمية لحل المطالبات وفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة في أقصر وقت ممكن، وبما يحقق الصالح العام لجميع أطراف التعاقد.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن أهمية الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين تتمثل في إصداره لنماذج العقود التي يحدد من خلالها التزامات أطراف عقد التشييد، ويعتبر إعداد الشروط العامة لعقود التشييد من أهم نشاطات الاتحاد، وتشمل هذه الشروط جميع الأطراف المشاركة في المشروع بحيث تغطي جميع العلاقات التي تنتج عن عقود التشييد، وعلى الرغم من ذلك فإن عقود الفيديك غير ملزمة، أي أنها ليست من عقود الإذعان، حيث يحق للأطراف رفضها أو تعديل بعض شروطها، لكنها وجدت القبول والثقة بين أطراف العقود الهندسية المختلفة.

وأضاف "ضاحي"، في فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي، شهد الفيديك تطورا كبيرا، وذلك مع ازدياد الاهتمام العالمي بصناعات البناء والتشييد، وهو ما انعكس في صلاته القوية مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن كل عقد من عقود الفيديك اشتهر بلون غلافه، حيث تختلف العقود باختلاف المشروعات، كالتالي:

• الكتاب الأحمر: وهو عقد الإنشاءات وأعمال الهندسة المدنية، ويستخدم في مشروعات البناء ومقاولات أعمال الهندسة المدنية التي يوفر صاحب العمل تصميمها، ويكون دور المهندس فيها الإشراف وإعداد التقديرات.

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• الكتاب الأصفر: وهو عقد التجهيزات الآلية تصميمًا وتنفيذًا، ويستخدم في مشروعات الأعمال الكهروميكانيكية، والمشروعات الصناعية أو في المشروعات التي يقوم فيها المقاول بإعداد التصاميم بالإضافة للتنفيذ.

• الكتاب الفضي: وهو عقد المشروعات المتكاملة، ويستخدم في عقود الهندسة والشراء والإنشاء بنظام تسليم المفتاح.

• الكتاب الأخضر: وهو العقد الموجز، ويستخدم في المشروعات الصغيرة نسبيا أو المشروعات ذات الفترة القصيرة.

وتعد نماذج عقود الفيديك من أهم العقود الهندسية وأكثرها انتشارا وفاعلية، وهي مجموعة متكاملة من العقود تحدد مسؤوليات أطراف العقد "المالك والمقاول والاستشاري" بدقة ووضوح، وتراعي مصالح جميع الأطراف، ما يجعلها موثوقة لدى المنظمات والمؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي.

وأضاف "ضاحى"، أنه وفقا لتقديرات الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بلغ عدد المقاولين المسجلين فى مصر عام 2019 أكثر من 40 ألف عضو عامل، في حين يقدر عدد المكاتب الاستشارية المسجلة بالنقابة 925 مكتبا استشاريا ما بين بيوت الخبرة ومكاتب متعددة وأخرى نوعية.

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن نقابة مهندسي مصر تتطلع إلى صدور العقد المتوازن "أو ما يطلق عليه عقد الفيديك المصري"، لضمان حماية حقوق المالك وشركات المقاولات والاستشاريين في إطار هندسي وفني متوازن.. وقال "تتيح عقود الفيديك لشركات المقاولات التوسع في أعمالها، خاصة في ظل الطفرة الكبرى التي شهدتها مصر في مجالات متعددة من المشروعات القومية العملاقة التي تم إطلاقها لمضاعفة قدرات أولية الطاقة الكهربية وإضافة شبكة عملاقة من الطرق الرئيسية والعاصمة الإدارية الجديدة، وبناء آلاف الوحدات السكنية وتطوير الموانئ، وغيرها.

وأضاف، "تلك المشروعات التنموية والهندسية الكبرى تساهم بشكل قوي وفعال في الانطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة بمصر وزيادة معدلات النمو التي بلغت 5.2% خلال عام 2019 والتي تعد طفرة اقتصادية كبيرة تشجع الاستثمار وتدعو له.

ودعا نقيب المهندسين، اتحاد التشييد والبناء إلى توحيد الجهود للوصول إلى صيغة متوازنة للعقود الخاصة بتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات تكون عقود الفيديك هي القاعدة الأساسية لتلك العقود.

وكان الملتقى السنوي للعقود الهندسية قد بدأ صباح اليوم فعالياته التي تستمر حتى 29 يوليو الجاري تحت رعاية نقابة المهندسين.

وشارك من نقابة المهندسين في الجلسة الافتتاحية للملتقى، المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين والمهندس احمد السيد أمين الصندوق المساعد والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة القاهرة الفرعية‘ والدكتور عادل الحديثي امين عام اتحاد المهندسين العرب وعدد كبير من المهندسين الاستشاريين والمقاولين المصريين ووفود عربية من السعودية والكويت وليبيا وسلطنة عمان، وممثلين عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.

وقال الدكتور إبراهيم فهمي، رئيس أكاديمية العدالة، التي تنظم المؤتمر إلى أن ملتقى هذا العام سيتناول العديد من القضايا الخاصة بعقود الفيديك، كما سيشهد ورشة عمل تطبيقية للمقارنة بين عقود الفيديك الصادرة عام 1999 والنسخة الجديدة الصادرة في ديسمبر 2017.