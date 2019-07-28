أخبار مصر | اقتصادية الحركة الوطنية: أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتيجة تعزيز الفرص الاستثمارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادية الحركة الوطنية: أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتيجة تعزيز الفرص الاستثمارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بيانا تشيد بكافة الجهود المبذولة من قبل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش فى المساهمة على زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع العديد من الدول الاجنبية.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن كافة التحركات الهادفة والحثيثة لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اثمرت عن ترتفع حصيلة ايرادات الهيئة الاقتصادية الى ٣.٦ مليار جنيه عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وبصافى ارباح بلغت ٢.١٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥٪ .

وأشار أبوزيد إلى أن تلك الايرادات تأتى انعكاسا لمدى الحرص على التطوير الدائم والاستغلال الامثل لامكانيات الهيئة الاقتصادية من اعمال الصيانة والمشروعات الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة والتى يعود عوائدها على زيادة الناتج المحلى الاجمالى وانخفاض عجز الموزانة والذى بلغ ٨.٢٪ فى العام المالى الماضى وزيادة الاحتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى.