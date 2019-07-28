مصر | مباحث الجيزة تكشف تفاصيل خطف واحتجاز رجل أعمال سوري الجنسيىة ونجله بـ 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث الجيزة تكشف تفاصيل خطف واحتجاز رجل أعمال سوري الجنسيىة ونجله بـ 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل خطف واحتجاز رجل أعمال سوري الجنسيىة ونجله داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتبين أنه كان يوجد خلاف بين صاحب جيم بمدينة 6 أكتوبر ونجل رجل أعمال سوري الجنسية حول صفقة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر.

وأوضحت التحقيقات، أن صاحب الجيم خطط لخطف رجل الأعمال ونجله، عن طريق الإتفاق على صفقة أدوية ومكملات غذائية، وإستدرجوهم لطريق الواحات، وأثناء سيرهم بالطريق إعترض طريقهم سيارتين ترجل منهما 3 أشخاص إختطفوهما وإحتجزوهما داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة ثالث اكتوبر، ثم حرروا الأب لتحضير 300 ألف جنيه فدية.

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كان نجح رجال مباحث الجيزة في أقل من 24 ساعة في كشف ملابسات خطف وإحتجاز رجل أعمال سوري الجنسية ونجله، بمدينة 6 أكتوبر وتمكنت القوات من القبض على إثنين من المتهمين بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بورود بلاغا من رجل أعمال يحمل الجنسية السورية، بقيام 4 أشخاص بخطفه وإحتجازه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، توصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر إلى أن مكان احتجاز نجله، وبإعداد مأمورية برئاسة المقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، تمكنت القوات من تحرير المختطف دون دفع الفدية المطلوبة، والقبض على اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمين الهاربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم باخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.