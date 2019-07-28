شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات العيد.. تشغيل 20 عربة سكة حديد بعد تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة التموين استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ وضعت خطة لطرح الخراف الحية، واللحوم الطازجة والمبردة، بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ20% عن مثيلاتها فى الأسواق.

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وعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، اجتماعًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، وشركتى الجملة العامة، والمصرية، للتعرف على احتياجات المنافذ التابعة لها من اللحوم والسلع الأساسية، والعمل على توفيرها للمواطنين فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك، وتوفير الخراف الحية وإقامة الشوادر لبيعها ووضع خريطة مكانية لها.

وقال مصدر فى الوزارة، إنه تم طرح أكثر من 8 آلاف رأس ماشية بقرى طازجة، لتباع اللحوم البرازيلية بـ110 جنيهات للكيلو، واللحوم السودانى بـ85 جنيها، والضأن المبرد بـ90 جنيها، واللحوم المجمدة بـ60 جنيها، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء أكثر من 20 شادرًا فى المحافظات. ولفت إلى أن وزير التموين وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، خاصة اللحوم والدواجن، كما سيتم طرح المنتجات من خلال السيارات المتحركة لتوفير المنتجات فى الميادين العامة والأماكن التى لا تتواجد بها منافذ سلعية.

فى سياق متصل، كثفت وزارة النقل من استعداداتها لعيد الأضحى، وشهد كامل الوزير، وزير النقل، تشغيل 20 عربة سكة حديد مطورة، تم إعادة تأهيلها وتطويرها فى مصنع «سيماف» كدفعة أولى ضمن خطة إعادة تأهيل 200 عربة. واستقل «الوزير» القطار رقم «549» المتجه من القاهرة إلى طنطا على خط منوف، وأعلن تشغيل 6 قطارات من هذه العربات كخدمة مميزة على ذلك الخط، لافتًا إلى أن دخول هذه العربات للخدمة بعد تطويرها، يتزامن مع الاستعداد لتشغيل جداول عيد الأضحى، بما يعود بالإيجاب على مستوى الخدمة المقدمة للركاب.