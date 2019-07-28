شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى وردان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، قسم العلاج الطبيعى في مستشفى وردان المركزى، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعيادات الخارجية في المستشفى.

جاء ذلك، على هامش تفقد محافظ الجيزة القافلة الطبية بقرية وردان مركز منشأة القناطر، والتى شملت إجراء الفحوصات الطبية بتخصصات الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والمسالك البولية والمخ والأعصاب والجلدية، وإجراء تحليل السكر والضغط، وصرف العلاج مجانا، بجانب عقد ندوات تثقيفية لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين.

وقال «راشد» إن المحافظة تسعى بالتعاون مع العديد من الجهات لتوفير القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا وذات الكثافات السكانية العالية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مؤكدًا أهمية تنظيم القوافل الطبية ومدى تأثيرها الإيجابى على علاج ورعاية المواطنين، وافتتح قسم العلاج الطبيعى في مستشفى وردان المركزى، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعيادات الخارجية في المستشفى.