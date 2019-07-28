شكرا لقرائتكم خبر عن في أول تصريحات.. ريهام سعيد تتحدث عن مرضها والسوشيال ميديا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقّبت الإعلامية ريهام سعيد على التصريحات المنتشرة عبر «فيس بوك» بشأن أنها أجرت عمليات تجميل، وادعت بأنها مريضة، قائلة: «يا رب نبقى زي الصين معندناش سوشيال ميديا».
وأضافت ريهام سعيد، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أنها كانت مريضة، ومع ذلك لم تعلن عن شيء أو تصرح، وذلك ردًا على من قالوا إنها تسعى لعمل «شو إعلامي».
وقالت ريهام سعيد: «جالي ميكروب في منطقة مثلث الموت، والأطباء أكدوا لي إن البكتيريا في هذه المنطقة مميتة، طبيبي أكد لي إن الفنانة حورية فرغلي كان عندها ميكروب مشابه في الأنف، ولكن حالتي أخطر منها بـ6 مرات، ودخلت في مرحلة انهيار بعد ما عرفت إني هاعمل جراحة لإزالة الأنف، وأجريت 3 عمليات في ثلاثة أسابيع».
وتابعت قائلة: «عيب إن الناس تتهمني بإني باعمل شو، ماحدش بيبشر على نفسه بالمرض، الناس مالها بيا هوا أنا طلبت تبرعات منهم لعمليتي؟! ربنا ابتلاني بالمرض عشان بيحبني، والأطباء طالبوني بالسفر إلى الخارج لاستكمال العلاج نتيجة نقص المناعة عندي».
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