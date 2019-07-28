شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على البعثة الطبية للحج ورئيسها يطمئنان على تقديم أفضل خدمة للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي، المشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، اجتماعًا، مساء السبت، بأعضاء البعثة الطبية للحج لهذا العام 1440 هـ- 2019م، لمتابعة الأعمال اليومية للبعثة، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للحجاج المصريين.

وأوضح قنديل أن هذا الاجتماع يتم عقده بصفة يومية لمتابعة التكليفات والأعمال لجميع الفرق الطبية، لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تقديم الخدمة الطبية، مشيرا إلى أنه تتم متابعة التجهيزات الجارية للعيادات الطبية، سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.

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وأكد الدكتور عمرو قنديل سرعة الانتهاء من نظم التشغيل الإلكتروني بالعيادات، بالإضافة إلى دقة تسجيل البيانات، مشددا على سرعة تقديم الخدمة الطبية للحجاج المترددين على العيادات وصرف العلاج لهم، خاصة في ظل تزايد التردد على كل العيادات لاقتراب موعد الحج، وتوافد ضيوف الرحمن.

وشدد على سرعة الانتهاء من كل التجهيزات الطبية للعيادات والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بها، مؤكدا ضرورة المرور على العيادات بواقع 3 مرات يوميًا من خلال فريق المرور، خاصة في أوقات الذروة «ما بين الظهر والعصر»، للتأكد من توافر كافة الاحتياجات وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للحجاج المصريين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي إلى أن الفرق الوقائية مستمرة في عملها لتجنب إصابة الحجاج المصريين بأي أمراض معدية خلال موسم الحج، لافتا إلى أن الفرق الوقائية تقوم بإجراء حوالي 70 ندوة توعوية وتثقيفية بصفة يومية للحجاج المصريين بمقر إقامتهم بالفنادق، لرفع وعيهم الصحي لتجنب إصابتهم بأي أمراض معدية، مؤكدا عدم رصد أي حالات معدية بين الحجاج المصريين حتى الآن.

وقال «ضاحي» إن فريق المرور على المستشفيات يتابع عن كثب كل المرضى المحتجزين بالمستشفيات للتأكد من توافر كل سبل الرعاية لهم، كما شدد ضاحي على متابعة مرضى الغسيل الكلوي، خاصة في ظل تنقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، للتأكد من تلقيهم جلسات الغسيل الكلوي وحصولهم على الخدمة الطبية.