شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة وزير النقل المسائية للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مساء السبت، جولة تفقدية لعدد من محطات الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق بدأها بمحطة شبرا الخيمة حيث شاهد عمل أجهزة «الإكس راي» وانتظام العمل بشابيك التذاكر وجداول التشغيل.

واستقل «الوزير» أحد القطارات المتجهة إلى محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث، حيث تفقد المحطة واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى زمن التقاطر، حيث وجه وزير النقل مسؤولي المترو بالمحطات ببذل كل الجهود في خدمة جمهور الركاب، ثم استقل أحد قطارات الخط الثالث للمترو حتى محطة أرض المعارض.

والتقى وزير النقل بعدد من الركاب ودار حوار أهمية مشروعات المترو، حيث أكد على أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين فيما يتعلق بمترو الأنفاق الأول يتمثل في إنشاء واستكمال المراحل والخطوط الجديدة، والثاني يتمثل في تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني.