شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: مصر تشهد نقلة عمرانية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن جناح العاصمة الإدارية في معرض العقارات الذي تنظمه «الأهرام» بأرض المعارض، يشهد إقبالا كثيفا من العملاء.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية: «مصر تشهد نقلة عمرانية كبيرة، في ظل مضاعفة مساحة المنطقة المعمورة من 7% فقط من إجمالي مساحة مصر، إلى 17%».

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن اختيار التوقيت المناسب، مع تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري، وراء نجاح معرض الأهرام، وهذا مؤشر مهم على حركة النمو في البلد، خاصة في ظل إصدار البنك الدولي شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويبعث على الثقة في الاقتصاد المصري.