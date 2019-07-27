شكرا لقرائتكم خبر عن «حاسبات بنها» تعلن عن قبول دفعة من طلاب «الثانوية» في 3 برامج جديدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنهـا عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بشعبتيها علمي رياضيات وعلمي علوم للعام الأكاديمي 2019-2020 في البرامج الجديدة بمصروفات على النحو التالي:

أولًا: برنامج «تكنولوجيا الشبكات والمحمول»:

متطلبات القبول بالبرنامج: الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات أو ما يعادلها ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

يعد هذا البرنامج هو أحدث البرامج التي انضمت إلى الكلية والتي ستبدأ الدراسة بها في العام الأكاديمي 2019/2020

أهداف البرنامج:

إكساب الخريجين المهارات الأساسية المطلوبة لتصميم وتطوير وتكامل شبكات الاتصال واستخدام وسائل الأمن والحماية المناسبة.

تمكين الخريجين من تحويل التحديات الجديدة في عالم الأمن في شبكات الحاسب إلى فرص تفتح آفاقًا جديدة أمام مصممي الشبكات ومطوري الأنظمة في هذا المجال.

تزويد سوق العمل بالكفاءات العلمية المتخصصة والمؤهلة للعمل في مجال أمن وحماية الشبكات.

تمكين الخريجين من المنافسة على العديد من الوظائف في هذا المجال.

إعداد الخريج للعمل في المجال العام أو الخاص كمتخصص يتحلى بأعلى مستوى من المهارات العلمية والعملية.

تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالب في مجال الشبكات وأمن البيانات والمعلومات.

تمكين الطالب من متابعة الدراسات العليا في تخصصات متميزة وحديثة في مجال شبكات الحاسب وأمن المعلومات.

تزويد الطلاب بالمعرفة الكافية في العلوم الأساسية لتخصصات الحاسبات والعلوم المتعلقة بدعم الشبكات.

تزويد الطلاب بالتعليم الواسع في شبكات الحاسب مع التركيز بشكل خاص على المواصفات التقنية والتصميم والتنفيذ، وإدارة الشبكات الحاسوبية.

ثانيًا: برنامج «أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية»:

متطلبات القبول بالبرنامج: الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات أو ما يعادلها ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

التخصص فريد من نوعه وتنفرد به الكلية على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات وبدأت الدراسة في البرنامج من العام الأكاديمي 2018-2019

يشارك في التدريس نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات البحث الجنائي والتزييف والتزوير.

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أهداف البرنامج: إعداد متخصصين بارعين في أمن المعلومات ومجالاتها المختلفة لغرض فهم العمليات التي تؤثر على أمن المعلومات، وحماية أصول المعلومات، وتحليل البيانات، وتحديد وإصلاح الثغرات الأمنية.

إعداد الخريجين لاكتساب المهارات العلمية والنظرية والقدرات التقنية للتعامل مع المؤسسات والشركات التي تواجه أخطاراً متزايدة وجرائم إلكترونية يعاقب عليها القانون والتي تهدد نظم المعلومات وشبكات الحاسب لهذه المؤسسات والشركات.

تخريج كوادر محترفة في تقنيات أمن المعلومات في كل من المجال الأكاديمي أو المهني قادرين على القيادة والتصميم والتطوير لمختلف المشاريع في مجالات أمن المعلومات المختلفة.

إعداد كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية في جمع واكتشاف وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية بما يخدم البحث الجنائي والأمن القومي ويساعد جهات التحقيق ومؤسسات إنفاذ القانون في تحقيق العدالة.

ثالثًا: برنامج «المعلوماتية الطبية»:

متطلبات القبول بالبرنامج: الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات أو شعبة العلوم أو ما يعادلها ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

تعتبر الكلية هي الرائدة في هذا المجال وهي أول من أدخلت هذا التخصص على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات وبدأت الدراسة في البرنامج من العام الأكاديمي 2018-2019

أهداف البرنامج: تعميق الفهم والمعرفة لعلم المعلوماتية الطبية وتقنياتها

توفير فرص البحث في مجال المعلوماتية الطبية.

إعداد متخصصين في تصميم التطبيقات الابتكارية وتعزيز التقنيات الجديدة لتحسين الرعاية الصحية.

إكساب الخريج المهارات العلمية والنظرية والقدرات التقنية للتعامل مع المنظمات والمؤسسات والشركات التي تهتم ببرامج وبحوث الخدمات الصحية.

لغة التدريس: اللغة الإنجليزية

نظام الدراسة: تعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة

يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين نظاميين ويجوز عقد فصل صيفي مكثف في بعض المقررات

عدد الساعات المعتمدة المتطلبة لاجتياز البرنامج: 141 ساعة معتمدة للبرنامج الأول والثاني و140 ساعة للبرنامج الثالث

يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بشكل عام دون التقيد بالتنسيق أو التوزيع الجغرافي، ولا يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها بالتحديد.

يتم التحويل للبرامج الجديدة ورقيا من خلال مكتب التحويلات في مبنى إدارة جامعة بنهـا.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة حلمي زايد، عميد الكلية، في تصريحات صحفية، إن جميع البرامج الجديدة تمنح درجة البكالوريوس في هذه التخصصات المميزة بنظام الساعات المعتمدة، ويأتي ذلك في إطار حرص الكلية على استحداث برامج أكاديمية جديدة ذات جودة عالية في مجالات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وتدمج بين فروع المعرفة المختلفة وتفي بمرتكزات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى أنها تدعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي.

جدير بالذكر أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها تعتبر هي الرائدة في مجال «المعلوماتية الطبية» وهي أول من أدخلت هذا التخصص على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات وبدأت الدراسة في البرنامج من العام الأكاديمي 2018-2019، حيث يتميز هذا البرنامج بكونه البرنامج الوحيد في الكلية الذي يتيح للحاصلين على الثانوية العامة شعبة علوم في الالتحاق به بالإضافة إلى طلاب شعبة الرياضيات نظرا لطبيعة التخصص، ويهدف البرنامج إلى توفير متخصصين في تقنية المعلومات في المجال الصحي سواء في إنتاج البرمجيات المتخصصة أو إدارة المعلومات بالمنشآت الصحية وشركات الأدوية وكذلك البحوث المتقدمة في الهندسة الوراثية والجينات.